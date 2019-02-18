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09:26

Женщина приняла потерю веса из-за рака за успех диеты

за рубежом медицина

09:26

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Фото: depositphotos/Kzenon

Шотландка за короткий срок похудела на 12 килограммов. Но оказалось, что результат принесла не диета, а рак поджелудочной железы. Об этом сообщает "Мир 24".

Жительница города Ист-Килбрайд Лиз Окли села на диету в октябре 2017 года, вес она потеряла к январю. 65-летняя женщина стала жаловаться на боли в животе и спине, тошноту. Ее моча потемнела, а кожа пожелтела. По совету дочери шотландка пошла к врачу.

Врачи выявили у пациентки рак поджелудочной железы второй стадии. По словам женщины, она хвасталась окружающим, что похудела, потому что перестала есть пироги. "Когда я узнала настоящую причину потери веса, я впала в отчаяние", – призналась она.

Пациентке удалили поджелудочную железу, двенадцатиперстную кишку, желчный пузырь и желчные протоки. После этого она пережила полгода химиотерапии и прошла курс химиорадиотерапии. Сейчас Окли чувствует себя хорошо, но прогнозировать полное выздоровление нельзя.

Ученые Онкологического центра имени Андерсона в США в феврале узнали, что сахар резко увеличивает вероятность развития рака. Вместо сладкого специалисты рекомендуют перекусывать фруктами, а столовый сахар в рационе заменить медом.

Австралийские исследователи из Университета Флиндерса также рассказали, что употребление алкоголя повышает вероятность возникновения рака молочной железы. В зоне наиболее высокого риска – женщины от 45 до 64 лет.

за рубежом медицина

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