Женщина приняла потерю веса из-за рака за успех диеты

Шотландка за короткий срок похудела на 12 килограммов. Но оказалось, что результат принесла не диета, а рак поджелудочной железы. Об этом сообщает "Мир 24".
Жительница города Ист-Килбрайд Лиз Окли села на диету в октябре 2017 года, вес она потеряла к январю. 65-летняя женщина стала жаловаться на боли в животе и спине, тошноту. Ее моча потемнела, а кожа пожелтела. По совету дочери шотландка пошла к врачу.
Врачи выявили у пациентки рак поджелудочной железы второй стадии. По словам женщины, она хвасталась окружающим, что похудела, потому что перестала есть пироги. "Когда я узнала настоящую причину потери веса, я впала в отчаяние", – призналась она.
Пациентке удалили поджелудочную железу, двенадцатиперстную кишку, желчный пузырь и желчные протоки. После этого она пережила полгода химиотерапии и прошла курс химиорадиотерапии. Сейчас Окли чувствует себя хорошо, но прогнозировать полное выздоровление нельзя.
Ученые Онкологического центра имени Андерсона в США в феврале узнали, что сахар резко увеличивает вероятность развития рака. Вместо сладкого специалисты рекомендуют перекусывать фруктами, а столовый сахар в рационе заменить медом.
Австралийские исследователи из Университета Флиндерса также рассказали, что употребление алкоголя повышает вероятность возникновения рака молочной железы. В зоне наиболее высокого риска – женщины от 45 до 64 лет.
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