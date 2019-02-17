Ученые назвали вызывающий рак продукт

Сахар резко увеличивает вероятность развития рака. К такому выводу пришли ученые Онкологического центра имени Андерсона в США, сообщает Food News.
Исследователи провели эксперимент над мышами, в ходе которого одной части животных давали сахарозу, которая по объему сопоставима с потреблением во многих западных странах.
Другие же сидели на крахмальной диете без сахара. Оказалось, что повышение уровня сахара в крови вызывало быстрый рост опухоли.
Специалисты посоветовали ограничивать потребление сахара. Это позволит минимизировать риск развития рака и диабета. Вместо сладкого следует перекусывать фруктами, а столовый сахар в рационе заменить медом.
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