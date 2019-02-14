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11:01

Установлена смертельная опасность алкоголя для женщин

наука за рубежом

11:01

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Фото: depositphotos/2nix

Употребление алкоголя повышает вероятность возникновения рака молочной железы. Об этом рассказали австралийские исследователи из Университета Флиндерса, сообщает "Вечерняя Москва".

В зоне наиболее высокого риска – женщины от 45 до 64 лет. Ученые озабочены слишком низким уровнем осведомленности о наличии такой связи.

Исследование показало, что большинство опрошенных связывает употребление алкоголя исключительно с краткосрочными рисками. По мнению респондентов, алкоголь в малых дозах полезен для организма и сердца.

В Австралии рак молочной железы составляет 28% от всех случаев онкологических заболеваний, диагностируемых у женщин.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, в среднем живут на год дольше, если употребляют алкоголь в умеренных количествах.

наука за рубежом

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