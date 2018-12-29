В алкоголе нашли исцеляющий потенциал

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Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, в среднем живут на год дольше, если употребляют алкоголь в умеренных количествах.

К такому выводу пришли специалисты из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США), которые провели масштабные исследования, передает News.ru.

Эксперимент проводили 24 года при участии трех групп добровольцев. В первой группе были люди, которые не пьют алкоголь, во второй те, кто умеренно употребляет спиртное, а третьей – алкоголики.

Как выяснили исследователи, люди не пьющие вообще и те, кто злоупотребляет спиртным после постановки диагноза "сердечная недостаточность" в среднем жили 2600–2700 дней, а те, кто пьет в умеренных количествах, проживали около 3100 дней.

Теперь ученым предстоит выяснить причины такого влияния алкоголя на организм.

Ранее сообщалось, что по мнению специалистов Калифорнийского университета, люди, которые умеренно употребляют алкоголь, живут дольше тех, кто не употребляет спиртное. В проекте, получившем название 90+ Study, участвовали более 1,6 тысячи человек.

С 2003 года исследователи проводили экзамен, включавший в себя неврологические и нейропсихологические тесты, а также когнитивные и физические задачи. В ходе эксперимента ученые фиксировали привычки испытуемых. Были изучены истории болезней и определены принимаемые лекарства.

Ранее ученые из США, Мексики и Испании проанализировали данные о потреблении алкоголя из 193 стран и установили, что люди чаще употребляют спиртное, проживая в более холодных регионах.