Ученые назвали причину ранней смерти молодых мужчин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые Американского общества питания назвали причиной смертей молодых людей от сердечно-сосудистых заболеваний недостаток овощей и фруктов. Об этом сообщает ИА "НСН".

Специалисты полагают, что один из семи случаев смерти связан с нехваткой фруктов, а один из 12 – с недостатком овощей. По мнению исследователей, пищевой дисбаланс негативно влияет на здоровье молодых людей, особенно мужчин.

Эксперты объяснили, что человек должен съедать 300 грамм фруктов и 400 грамм овощей в день. Они отмечают, что овощи и фрукты как источники антиоксидантов, клетчатки, фенолов и других полезных веществ помогают понижению кровяного давления и вредного холестерина.

В мае группа ученых заявила, что пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Другие исследователи рассказали о диете, снижающей риск преждевременной смерти. В нее входят фрукты, овощи, орехи, зерно, птица, рыба и низкокалорийные молочные продукты.