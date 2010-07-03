Ученые выяснили, как легко улучшить работу мозга

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Фото: depositphotos/ZaraMuzafarova
Специалисты Национального университета Сингапура выяснили, что регулярное потребление чая может улучшить работу мозга. Эффективность мозговых связей повышается, если пить чай хотя бы четыре раза в неделю, сообщают "Дни.ру".
Ученые провели исследование и изучили, как чай влияет на пожилых людей старше 60 лет. Их поделили на две группы – на тех, кто пьет чай около четырех раз в неделю в течение 25 лет, и тех, кто не делает этого.
Были проанализированы показатели жизнедеятельности добровольцев. Исследователи просканировали мозг людей на МРТ. Выяснилось, что у тех, кто регулярно потреблял чай, взаимосвязь между нейронами была повышена, кроме того, они обладали хорошо развитыми когнитивными способностями.
"Возьмем в качестве примера аналогию с дорожным движением: пусть области мозга будут пунктами назначения, а связи между областями мозга – дорогами. Когда система дорог лучше организована, движение транспортных средств и пассажиров становится более эффективным и использует меньше ресурсов", – сказал глава исследовательской группы Лэй Фэн.
Он пояснил, что аналогичная система наблюдается у человеческого мозга. Более структурированные связи помогают мозгу качественнее и быстрее обрабатывать информацию и анализировать происходящее вокруг.
Ранее специалисты рассказали, в чем причина усталости, которая возникает через какое-то время после употребления кофе. Они пояснили, что это является своего рода ломкой, поэтому бороться с усталостью с помощью кофе не очень эффективно.
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