Усталость после кофе является своего рода ломкой – психолог

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Фото: depositphotos/vitplus
Бороться с усталостью с помощью кофе неэффективно, поскольку действие этого напитка быстро заканчивается, и на смену временной бодрости приходит еще большее чувство усталости. Кроме того, злоупотребление кофе чревато головными болями и бессонницей, заявил клинический психолог Михаил Хорс в комментарии ИА "НСН".
"Кофе – это бытовой, легализованный наркотик. Все наркотики биологически действуют одним и тем же способом. Сначала перевозбуждают наши механизмы выработки нейромедиаторов, отвечающих за хорошее настроение, за бодрость, – дофамина, серотонина, эндорфинов. И мы чувствуем прилив сил, бодрости. Но потом нас ждет "яма" выработки этих нейромедиаторов, известная как ломка. От тяжелых наркотиков ломки очень болезненные. А кофейная ломка – это усталость. Если при этом выпить еще кофе, то через какое-то время усталость станет еще сильнее", – сказал он.
Он добавил, что гораздо эффективнее засунуть голову под холодную воду, чтобы взбодриться при усталости. Произойдет сосудистый спазм, потом сосуды расширятся, улучшится кровоснабжение мозга.
Также Хорс отметил, что многие люди просто не дают себе права на усталость, поэтому начинают активно употреблять кофе или энергетики. Хотя право на усталость есть у каждого.
"Когда мы себя этого лишаем, мы идем против человеческого естества. Это приводит к преждевременному изнашиванию организма. Люди, которые достигают больших успехов, чем среднестатистическое окружение, – это люди, которые умеют отдыхать, которые прислушиваются к своему организму. Именно поэтому у них больше сил, чтобы большего добиться", – заключил психолог.
Ранее сообщалось, что летом выросли продажи шоколада и кофе. Научный руководитель "ФИЦ питания и биотехнологии" Виктор Тутельян отметил, что причины связаны с экономикой. Такого же мнения придерживается диетолог Алексей Ковальков. По его словам, в дождливое и холодное лето шоколад не помогает взбодриться, так как серотонин образуется только при ярком солнечном свете.
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