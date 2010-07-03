Эксперты объяснили летний рост продаж кофе и шоколада

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Продажи шоколада и кофе выросли в летний российский сезон на 3 и 11 процентов соответственно – по мнению экспертов, так население реагирует на "общую нестабильность". Об этом сообщает газета "Известия".

Научный руководитель "ФИЦ питания и биотехнологии" Виктор Тутельян отметил, что причины роста потребления этих продуктов более логично связать с экономикой, а не ожиданием гражданами роста цен. Такого же мнения придерживается диетолог Алексей Ковальков. По его словам, в дождливое и холодное лето шоколад не помогает взбодриться, так как серотонин образуется только при ярком солнечном свете.

Вместе с тем старший аналитик финансовой организации Сергей Суверов назвал шоколад "недорогим, но эффективным способом повысить настроение", так что рост продаж этого продукта можно связать с общим тревожным состоянием россиян, опасающихся нового финансового кризиса.

Ковальков добавил, что при помощи кофе люди зачастую заменяют обед – одна чашка напитка заглушает чувство голода на час-полтора, но употребление более шести порций за день может нанести вред здоровью. Тутельян же советует ограничиваться одной-двумя чашками, особенно внимательными нужно быть людям с хроническими заболеваниями.

Ранее ученые назвали защищающие от рака продукты. Специалисты из Дании и Австралии изучили данные, которые были получены в ходе эксперимента с участием 56 тысяч человек. Выяснилось, что продукты, в которых содержатся флавоноиды, могут предостеречь людей от появления злокачественных новообразований. Это, в частности, зеленый чай, цитрусовые, темный шоколад, черника, петрушка, арахис и красное вино.