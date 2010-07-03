Диетолог рассказала о вреде сыра с плесенью

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Врач-диетолог Лидия Ионова заявила, что сыр с плесенью не рекомендуется есть при некоторых заболеваниях, передает ИА "НСН".

Эксперт уточнила, что сыр с плесенью не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желудочного-кишечного тракта в стадии обострения или метеоризма. При этом Ионова уверила, что данная пища не представляет никакого вреда для организма здоровых людей.

"Это не та опасная плесень, которая растет на портящихся продуктах. Точно так же, как и во всех остальных сырах, в сыре с плесенью есть большое количество кальция, витаминов, микроэлементов", – заключила врач-диетолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде жареных семечек. Они пояснила, что в данном продукте образовываются канцерогенные вещества, которые оказывают негативное воздействие на клетки человеческого организма. Соломатина также отметила, что этот продукт чрезвычайно калориен.

