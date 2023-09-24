Три человека погибли в ДТП с маршруткой в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "112"

Три человека погибли после столкновения грузовика и маршрутки на трассе в Нижегородской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Происшествие случилось около 09:40 по московскому времени на трассе М-7 недалеко от населенного пункта Шелокша Кстовского района.

"Предварительно установлено, что три человека погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу, уточняется состояние других участников ДТП, их более 10", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что семь человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса в городе Бийске Алтайского края. На публикуемых в Сети снимках с места происшествия можно увидеть, что междугородний автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком.

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