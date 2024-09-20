Более 1,3 млн поездок совершили на электросудах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Круглогодичные речные электросуда стали популярными среди жителей и гостей столицы – с момента запуска в 2023 году на них совершили 1,3 миллиона поездок. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что, в отличие от наземного транспорта, суда не стоят в пробках и позволяют быстро добраться до другого берега Москвы-реки.

"Мы продолжим развивать регулярный речной транспорт, чтобы сделать поездки по городу еще более удобными", – добавил Ликсутов.

Также в Дептрансе отметили, что для владельцев проездных билетов "Единый" на 30, 90 и 365 дней стоимость проезда уже включена в стоимость абонемента.

Первый круглогодичный современный водный транспорт полностью на электрическом ходу был запущен 20 июня 2023 года. 3 сентября текущего года в Москве открыли четыре новых причала регулярного речного электротранспорта. Сергей Собянин отметил, что электросуда являются абсолютно экологичными, поскольку не загрязняют ни воду, ни воздух.

До конца 2025 года в Москве планируется запуск еще десяти судов и открытие пяти новых причалов.