ВС РФ начали применять дрон-бомбардировщик "Кощей" в зоне СВО

Фото: 123RF/nadinpanina

Дрон для бомбардировки и доставки грузов "Кощей" начали использовать в зоне СВО на Украине, заявили ТАСС в компании-разработчике.

Как отметили в организации, беспилотник является аналогом украинской "Бабы-яги", хотя технически это совершенно иной аппарат. Проект реализовывался по запросу тверских волонтеров.

"Кощей" – возвращаемый БПЛА, который может нести 3–6 зарядов. Партия этих дронов уже поступила на авдеевское направление, российские военные отзываются о новых устройствах положительно.

Полезная нагрузка беспилотника составляет до 15 килограммов. Он может применяться для доставки грузов в труднодоступные зоны, где военнослужащие по той или иной причине оказались отсечены от обычных способов снабжения.

Дальность применения дрона – до 30 километров. Однако при использовании ретранслятора он может летать и дальше, указали в компании и добавили, что в будущем "Кощей" планируется использовать в качестве "машины спасения" для МЧС России.

Ранее Владимир Путин призвал оперативно внедрять гражданские инновации в оборонной области. Он подчеркнул, что по возможности нужно добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с гражданским сектором, а также наладить выпуск продукции двойного назначения.