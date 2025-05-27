Песков: Путин дал понять, что нельзя "хулиганить" беспилотниками в России

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Владимир Путин четко дал понять, что никто не может "просто так хулиганить" беспилотниками на территории России. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будете хулиганить – будете получать", – объяснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия будет обеспечивать свою безопасность вне зависимости от мирного процесса по Украине или заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он также добавил, что американцы и европейцы в упор не хотят замечать попытки Киева нанести удары по соцобъектам в РФ.

"Те удары беспилотников, которые наносят по социальным объектам, по машинам скорой помощи на Белгородчине, в Курской области и так далее. <…> При этом если что-то касается Украины, то все трубят синхронизировано во все трубы", – заключил пресс-секретарь президента.

За ночь вторника, 27 мая, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 99 вражеских беспилотников над несколькими регионами страны. В частности, 56 дронов были уничтожены над территорией Белгородской области, а 25 – над Воронежской областью.

До этого, в ночь на 26 мая, силы ПВО ликвидировали 96 БПЛА. При этом, как уточнили в МО РФ, с 10:00 воскресенья, 25 мая, до 08:00 понедельника, 26 мая, над регионами России было уничтожено 148 украинских беспилотников самолетного типа.

Как заявили в Минобороны, российские военные продолжат наносить массированные и групповые удары высокоточным оружием в ответ на террористические атаки и провокации Киева. При этом в оборонном ведомстве уточнили, что под прицел попадают исключительно военные объекты и предприятия ВПК Украины.