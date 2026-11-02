Спортивный комплекс в Крылатском ждет масштабное обновление

В Крылатском продолжается реконструкция спортивного комплекса, построенного в 1970-х годах. Работы затронут четыре строения. Там оборудуют специализированные залы для занятий греблей и универсальные пространства для разных видов спорта.

Кроме того, обновят гостиницу, предназначенную для спортсменов, тренеров, судей и обслуживающего персонала.

Реконструкция станет очередным этапом развития спортивного объекта с полувековой историей. Комплекс принимал соревнования разного уровня, а широкую известность получил во время Олимпиады 1980 года. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.