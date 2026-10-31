ЦСКА досрочно стал победителем Молодежной футбольной лиги. "Армейцы" в ранге лидера на выезде разгромили "Ростов" со счетом 4:1.

Ближайший преследователь "Зенит" в Новогорске сыграл вничью с "Динамо" со счетом 2:2.

До конца турнира остается два тура, но питерцы отстают от ЦСКА на семь очков и уже не смогут его догнать. Эта победа стала для "красно-синих" пятой в истории – это рекорд молодежного чемпионата.

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