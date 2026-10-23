Футболист Месут Озил призвал FIFA вернуть российские команды на турниры

Чемпион мира по футболу Месут Озил призвал FIFA вернуть российские команды на международные турниры. Бывший полузащитник сборной Германии, мадридского "Реала" и лондонского "Арсенала" заявил, что организация должна отказаться от двойных стандартов.

На этой неделе Озил посетил в Стамбуле товарищеский матч, в котором ветераны петербургского "Зенита" обыграли турецкий клуб. По словам футболиста, FIFA отстранила российские команды от соревнований, но не ввела санкции против израильских. Озил призвал федерацию одинаково относиться ко всем странам.

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