Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 19:30

Спорт

Футболист Месут Озил призвал FIFA вернуть российские команды на турниры

Футболист Месут Озил призвал FIFA вернуть российские команды на турниры

"Москва – столица спорта": турнир по бриджу прошел в городе

Тренировки по бегу состоятся на дворовых и парковых площадках в Москве

12-й тур чемпионата России по футболу стартует 23 октября

Новости спорта: сборная России по футболу может провести товарищеский матч с США

"Спецреп": падел

Падел-теннис могут включить в школьную программу в России

"Москва – столица спорта": чемпионат России по коротким нардам прошел в Екатеринбурге

"Новости дня": Международный фестиваль спортивного кино пройдет в Москве 23–28 октября

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район"

Чемпион мира по футболу Месут Озил призвал FIFA вернуть российские команды на международные турниры. Бывший полузащитник сборной Германии, мадридского "Реала" и лондонского "Арсенала" заявил, что организация должна отказаться от двойных стандартов.

На этой неделе Озил посетил в Стамбуле товарищеский матч, в котором ветераны петербургского "Зенита" обыграли турецкий клуб. По словам футболиста, FIFA отстранила российские команды от соревнований, но не ввела санкции против израильских. Озил призвал федерацию одинаково относиться ко всем странам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕкатерина Фоменко

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика