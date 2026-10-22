Российский полузащитник Батраков забил во втором матче Лиги чемпионов подряд

Российский полузащитник Алексей Батраков забил во втором матче Лиги чемпионов подряд. В игре против французского "Лилля" он отличился на 44-й минуте, сравняв счет до 2:2. В итоге "Галатасарай" победил со счетом 4:2.

Россиянка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нинбо. Во втором круге она выиграла первый сет у украинки Марты Костюк со счетом 6:4, после чего соперница снялась с матча из-за травмы.

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