Москвичей пригласили на бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" москвичи могут бесплатно посещать тренировки на дворовых и парковых площадках. На ВДНХ 22 октября организуют занятие по растяжке, в клубе "Триумф" пройдут тренировки по спортивным танцам, а жителей Зеленограда приглашают поиграть в дартс.

Для участия в некоторых мероприятиях необходима предварительная регистрация. Занятия на столичных спортивных площадках проводят регулярно, как в помещениях, так и на свежем воздухе. Участники могут выбрать подходящее направление и тренироваться под руководством профессиональных инструкторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.