Собянин рассказал об обновлении и создании спортплощадок в Москве

В Москве продолжают обновлять и создавать новые спортплощадки в шаговой доступности от дома. Как сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, работа идет во всех округах Москвы.

Во дворах меняют старое оборудование, появляются новые спортивные зоны. Например, в Очаково-Матвеевском появился воркаут-комплекс. Также там обновили универсальную площадку для командных видов спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.