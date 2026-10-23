Новости спорта: сборная России по футболу может провести товарищеский матч с США

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с США. Российский футбольный союз обсуждает такую возможность с американскими коллегами. Подробности переговоров не раскрываются.

Международный турнир по Counter-Strike впервые с 2019 года пройдет в Москве. Соревнования стартуют 31 октября в столичном кластере видеоигр и анимации. В финальной части турнира выступят две российские и две монгольские команды.

Болельщики турецкого "Галатасарая" придумали кричалку в честь Алексея Батракова. Российский полузащитник, забивший два гола за стамбульский клуб в матчах Лиги чемпионов, привлек внимание местных фанатов. В соцсетях распространилось видео, на котором болельщики скандируют фамилию футболиста на мотив песни "Калинка".

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