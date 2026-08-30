Новости регионов: пара из Москвы дошла пешком до Иркутска за 219 дней

Пара из Москвы добралась пешком до Иркутска. За 219 дней путешественники прошли более 5 тысяч километров, не пользуясь транспортом. В Иркутске они встретились со своими подписчиками и прогулялись по местным достопримечательностям.

Светомузыкальный фонтан появился в Омске. Он стал одним из крупнейших в России. Его установили на обновленной набережной Иртыша. Комплекс состоит из сотен струй и светильников, а его очертания повторяют стены исторической Омской крепости. В честь открытия для жителей и гостей города организовали концертную программу на двух площадках.

В Турочакском районе Республики Алтай изменили расписание занятий в школах из-за медведя. Ранее животное растерзало 29-летнюю туристку из Новосибирска. С 20:00 до 01:00 ограничено передвижение людей. Район круглосуточно патрулируют полицейские и охотники.

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