Бесплатная вакцинация от гриппа стартует в Москве

Москва готовится к вакцинации от гриппа, прививки можно будет сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах бесплатно.

В первую очередь прививаться следует детям, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто по работе контактирует с большим числом людей.

Идеальное время для вакцинации приходится на начало осени. Если сделать прививку в сентябре, организм успеет сформировать иммунитет до сезонного пика заболеваемости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.