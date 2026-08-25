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25 августа, 07:15

Общество

Бесплатная вакцинация от гриппа стартует в Москве

Бесплатная вакцинация от гриппа стартует в Москве

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Москва готовится к вакцинации от гриппа, прививки можно будет сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах бесплатно.

В первую очередь прививаться следует детям, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто по работе контактирует с большим числом людей.

Идеальное время для вакцинации приходится на начало осени. Если сделать прививку в сентябре, организм успеет сформировать иммунитет до сезонного пика заболеваемости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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