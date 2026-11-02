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02 ноября, 11:30

Спорт

На территории Гребного канала в Крылатском обновят спорткомплекс

На территории Гребного канала в Крылатском обновят спорткомплекс

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На Гребном канале в Крылатском реконструируют спортивный комплекс, который более 50 лет принимает соревнования разного уровня. Мировую известность он получил во время Олимпийских игр 1980 года.

По словам урбаниста Дмитрия Кудинова, проект предусматривает не только обновление зданий, но и создание полноценной инфраструктуры вокруг них. Речь идет о транспортной логистике, благоустройстве и оформлении городской среды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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