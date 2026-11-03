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03 ноября, 11:00

Спорт

Новости спорта: на юношеских Олимпийских играх в Дакаре прозвучал гимн России

Новости спорта: на юношеских Олимпийских играх в Дакаре прозвучал гимн России

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Гимн России прозвучал на юношеских Олимпийских играх в Дакаре в честь победы пловца Богдана Торопкина. Спортсмен завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.

Юношеские Олимпийские игры проходят в Дакаре с 31 октября по 13 ноября. Россию на соревнованиях представляют 13 спортсменов в 9 видах спорта.

Завершился 13-й тур чемпионата России по футболу. Последний матч тура 2 ноября провели "Крылья Советов" и "Зенит". Встреча в Самаре завершилась со счетом 0:3 в пользу петербургской команды.

Команда "Московского долголетия" обыграла сборную зумеров в Counter-Strike 2. Матч прошел в рамках Московской недели видеоигр и завершился со счетом 13:10. Победу одержали представители старшего поколения.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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