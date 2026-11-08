Российские батутисты выиграли командный зачет чемпионата мира в Китае

Российская сборная заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по прыжкам на батуте в Китае. Спортсмены выступали под национальным флагом впервые за 7 лет.

Победу команде принесли 2 золотые медали в синхронных прыжках. Их завоевали Мария Михайлова и Анжела Бладцева, а также Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев. Всего российские спортсмены получили 6 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды.

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