Эксперт рассказал о реакции других стран на допуск российских хоккеистов к соревнованиям

Несколько дней прошло с момента исторического решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который снял санкции с российских сборных по хоккею. О реакции разных стран рассказал спортивный обозреватель Николай Яременко.

По его словам, многие государства Европы заявили, что разочарованы решением о допуске россиян к соревнованиям. При этом некоторые страны сохранили нейтральную позицию, например США. Молчание сохранили латыши, им нужно услышать окончательный вердикт. Выразил поддержку решению спортивного суда президент Словакии Роберт Фицо. Как и в мировой политике, нейтралитет держит Швейцария.

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