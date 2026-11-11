Овечкин высказался о возвращении российских хоккеистов на международные турниры

Хоккеист Александр Овечкин прокомментировал возможный допуск российских сборных к международным соревнованиям. После матча НХЛ журналисты спросили хоккеиста о желании представлять свою страну на крупных турнирах. Овечкин заявил, что спортсмены хотят выступать за национальную команду, а также подчеркнул, что никто не использует его в качестве инструмента пропаганды.

При этом возможность возвращения в сборную России ради Кубка мира-2028 хоккеист исключил. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига пока не приняла решение об участии российской команды в турнире. По его словам, ситуация меняется практически ежедневно, поэтому с окончательным ответом пока решили повременить.

Тем временем правительство Канады заявило, что не будет выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира. Расписание турнира с учетом сборной России пока не меняли.

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