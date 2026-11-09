Соседи пострадавшей при пожаре чемпионки Шурочкиной рассказали о случившемся

Черный дым и запах гари распространились по жилому дому на улице Багрицкого в Москве, рассказали соседи пострадавшей при пожаре олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной. По их словам, сначала сработала пожарная сигнализация, после чего жильцы начали покидать здание. Некоторые выбегали с детьми и домашними животными на руках.

Позже соседи узнали, что из дома вывели женщину с обгоревшим лицом. Ею оказалась Шурочкина. Спортсменка перенесла операцию и сейчас находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.