В России могут начать проводить турниры по смешанным единоборствам UFC

В России могут начать проводить турниры по смешанным единоборствам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Он добавил, что над проведением турниров начнут работать в ближайшее время.

Так Дмитриев прокомментировал в соцсетях сообщение о появлении президента UFC Даны Уайта на брифинге в Белом доме вместе с главой США Дональдом Трампом.

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