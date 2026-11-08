В Москве стартовали 19-е Георгиевские игры среди православной молодежи

В столице проходят 19-е Георгиевские игры среди православной молодежи. Участники соревнуются в лазертаге, самбо, спортивном и легкоатлетическом многоборье. Заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко отметил, что проект стал популярным и объединяет разные поколения.

По его словам, в соревнованиях могут участвовать целыми семьями, а сами игры способствуют популяризации здорового образа жизни и патриотическому воспитанию молодежи.

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