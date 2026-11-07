Москва заняла первое место в России по доступности занятий спортом

Москва заняла первое место среди регионов России по доступности и качеству условий для занятий спортом. С 2011 года в столице построили 356 новых спортивных объектов, в том числе более 150 спорткомплексов. До 2027 года планируют возвести еще 108 объектов.

В городских спорткомплексах работают бесплатные секции для детей и взрослых, а проект "Мой спортивный район" предлагает тренировки с профессиональными инструкторами на 50 площадках в 47 районах столицы. Кроме того, горожане могут самостоятельно бронировать спортивные залы через портал "Московский городской спорт".

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