"Спартак" победил ЦСКА и прервал 12-матчевую победную серию красно-синих в КХЛ

Московский "Спартак" на домашнем льду победил столичный ЦСКА со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 21 октября. Таким образом, красно-белые продлили свою победную серию до 5 встреч и в то же время прервали 12-матчевую у соперника. Об одном из главных противостояний российского хоккея расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Большое столичное дерби в КХЛ всегда приковывает к себе пристальное внимание. Тем более, что "Спартак" и ЦСКА в последнее время поймали позитивную волну.

Красно-белые под руководством Алексея Жамнова удачно съездили на выезд, откуда приехали в Москву с четырьмя победами в четырех встречах. После 16 игр "Спартак" занимал 5-ю строчку в таблице Западной конференции с 20-ю очками. Столько же было у "Шанхай Дрэгонс", но "драконы" уступают москвичам по дополнительным показателям.

Красно-синие, ведомые железной рукой Игоря Никитина – лидеры Запада. У ЦСКА тоже было 16 игр за плечами, но "армейцы" набрали в них 26 очков. Причем в их активе 12 побед подряд: в последний раз они проигрывали больше месяца назад.

"Спартак" и ЦСКА уже встречались в нынешней регулярке: дело было 7 сентября, и для последних это был дебют в новом сезоне КХЛ. Тогда у "армейцев" что-то пошло не так, и команда Никитина уступила подопечным Жамнова 2:3.

В тот раз заклятые враги выясняли отношения на льду "ЦСКА-Арены", тогда как 21 октября битва переместилась под своды "Мегаспорта". Но первый период по-хозяйски провели именно гости, нанеся 9 бросков в створ ворот экс-голкипера "армейцев" Ивана Федотова, в то время как до его визави Дмитрия Гамзина долетело только 2.

Подопечные Никитина создали "Спартаку" серьезные проблемы при выходе в атаку, тогда как сами первую половину 20-минутки посвятили раскачке, а затем хорошенько взялись за дело. Моментов было предостаточно, плюс предоставился шанс разыграть лишнего, но ни в большинстве, ни в равных составах переиграть Федотова в первом периоде не удалось.

Во втором "армейцы" получили сразу два численных преимущества, однако второе большинство в лиге промолчало и в этот раз. Сократилась и разница бросков в створ по итогам 20-минутки – 13 у красно-синих против 8 у красно-белых. Но главное, что "Спартак" сумел открыть счет. На 25-й минуте грамотное движение показал Максим Комтуа: канадец отклеился от опекунов и откатился на синюю линию, передачу ему отдал Даниил Орлов, и нападающий в касание здорово попал в правый верхний угол – 1:0, хозяева повели.

Больше голов во второй 20-минутке не случилось, и ЦСКА попал в затруднительное положение. Ведь по статистике "Спартак" прямо сейчас – лучшая команда КХЛ по игре в третьем периоде. В итоге именно в этом отрезке красно-белые больше раз попали в створ по сравнению с оппонентами (9 против 8 у красно-синих), причем настоящий пожар у ворот Гамзина возникал неоднократно. Но и Федотову пришлось попотеть, особенно в эпизоде, когда форвард гостей Максим Соркин получил передачу на пятаке и сумел дважды пробить, но оба раза засейвил голкипер хозяев.

В концовке Никитин предсказуемо пошел ва-банк, заменив вратаря на шестого полевого, но распорядиться преимуществом не удалось. На последних секундах ЦСКА потерял шайбу, впопыхах пытаясь пробраться в чужую зону, защитник "Спартака" Кристиан Ярош подхватил ее и умудрился попасть в опустевшие ворота со своей половины – 2:0.

Таким образом, именно в дерби на отметке в 12 игр прервалась победная серия "армейцев". Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил на пресс-конференции, что его команда уступила принципиальному сопернику в агрессии.





Игорь Никитин главный тренер ПХК ЦСКА (Москва) Нам не хватило настойчивости. У соперника хороший вратарь, его нужно заставлять ошибаться, но мы этого не делали. Поэтому все закономерно. Расслабила ли нас 12-матчевая победная серия? Парни молодцы, достаточно долго держали уровень. Теперь мне как тренеру интересно, как команда отреагирует на поражение. Ошибаются все, нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Наставник "Спартака" Алексей Жамнов продолжает по кирпичику выстраивать собственную победную серию, которая теперь насчитывает пять встреч. При этом он же выиграл противостояние с Никитиным во второй раз в нынешнем сезоне.

Специалист во время общения с журналистами тоже говорил о нехватке агрессии впереди, но в то же время подчеркнул, что против соперника уровня нынешнего ЦСКА во главе угла была строгая игра у своих ворот.





Алексей Жамнов главный тренер ХК "Спартак" (Москва) Разговаривали с ребятами перед матчем, что надо сыграть правильно. Но не скажу, что пытались пожертвовать атакой – мы играли против очень сильной команды. В каких-то моментах они здорово играли в обороне. У нас не было контроля шайбы в первые 20 минут, той злости и агрессии, которую просили от ребят. Но в целом сегодня была именно команда. Это очень хорошая командная победа.

Несмотря на победу, положение "Спартака" в таблице Запада не изменилось – 5 место, но уже с 22-мя очками в активе. Все потому, что в параллельной встрече идущее четвертым нижегородское "Торпедо" додавило на выезде казанский "Ак Барс" в серии буллитов (2:1) и набрало 23 балла. В то же время красно-белых от себя не отпустил и "Шанхай Дрэгонс", который сумел прервать семиматчевую победную серию череповецкой "Северстали" (5:1).

ЦСКА же сохранил лидерство на Западе: у нынешней команды Никитина 26 очков, а вот у бывшей – ярославского "Локомотива", который пока двигается вторым – 24. Оба клуба провели в регулярке по 17 игр. Свои следующие поединки они проведут 23 октября: "армейцы" поедут в гости к екатеринбургскому "Автомобилисту", а вот "железнодорожники" дома примут проблемное столичное "Динамо".

Что до "Спартака", то за шестой победой подряд команда Жамнова тоже пойдет 23 октября: на лед "Мегаспорта" красно-белые выйдут против "Северстали".

