Пять хоккейных сборных отказались играть против команды России

Пять национальных хоккейных сборных отказались играть против команды России на международных турнирах. Швеция, Латвия, Финляндия, Норвегия и Дания готовы бойкотировать матчи с российскими спортсменами на чемпионате мира в Германии, который пройдет в марте.

Правительство Чехии также отказалось выдавать визы юниорской женской сборной России для участия в чемпионате мира среди спортсменок до 18 лет. Турнир состоится в январе следующего года.

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