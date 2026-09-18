Житель столицы отправился из Москвы в Таиланд на велосипеде

Житель столицы решил отправиться из Москвы в Таиланд на велосипеде и рассказать о своем путешествии в Сети. Без особой подготовки мужчина рассчитал примерный маршрут, собрал палатку, немного вещей и выдвинулся в путь. Какие испытания выпали на его долю и какие страны он планирует проехать – в материале Москвы 24.

"Не знаю, что из этого получится"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/etozhemisha

Москвич Михаил решил отметить 27-летие необычным образом – поездкой из Москвы в Таиланд на велосипеде. Идея пришла ему в голову 8 сентября, а в свой день рождения, 14-го, он отправился в путь. Впереди – около 12 тысяч километров и, по скромным подсчетам, больше пяти месяцев пути.



Изначально россиянин планировал ехать автостопом – этот способ для него не в новинку. За плечами уже около 5 тысяч километров "с поднятой рукой". Но вскоре сценарий изменился, душа запросила не просто перемещения из точки А в точку Б, а приключений. Выбор пал на собственный двухколесный транспорт.





Михаил путешественник Я не знаю, что из этого получится. Возможно, скажу: да ну это все, устал. Зачем вообще все это делаю? Не знаю. Время покажет.

Ролик о необычном эксперименте быстро набрал вирусные охваты, такая теплая реакция подбодрила путешественника продолжить свой сериал.

В первые дни путешествия чаще всего парень ночевал в палатке, разбивая лагерь около попутных заправок. Лишь третий ночлег прошел в небольшом мотеле.

Кроме того, первые два дня он двигался по пешеходному маршруту, но перекрестки, светофоры и плотные потоки людей катастрофически "съедали" время. Михаил выехал на обочину шоссе справа, скорость сразу выросла, и ехать стало заметно проще. Теперь москвич старается наверстать упущенное и ускориться.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/etozhemisha

По словам Михаила, едет он практически налегке. По просьбе подписчиков даже записал отдельный ролик, показав, что решил взять с собой в дальнюю дорогу.

"Например, резиновые тапки, честно, уже не знаю, зачем, потому что на улице уже холодает. Есть также кроссовки, палатка, каремат, спальник, мембранка", – рассказал москвич в одном из видео.

Также в рюкзаке Михаила нашлось место для походной кухни – крошечной кастрюли и портативной газовой плитки. Из обязательного – веревка, перцовка, газовый баллон, замок для велосипеда и насос.

А вот гардероб парня собран по принципу "одна футболка на себе, одна про запас". К ним добавились шорты, толстовка, теплые штаны, кепка, очки и комплект нательного белья. Также он захватил немного средств гигиены и пауэрбанк с проводами. Плюс небольшое количество техники, которая помогает Михаилу снимать и монтировать происходящее почти в режиме реального времени.

"Будет стыдно все бросить"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/etozhemisha

Москвич рассказал подписчикам, что его путь будет лежать через Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, а оттуда уже в Таиланд. При этом в Поднебесной понадобится виза, потому что ехать по ней Михаил будет, по своим прикидкам, не меньше трех месяцев.

Попытка оформить документ онлайн из России провалилась. Тогда у путешественника родилось решение: делать все уже по пути. Поездка была настолько спонтанной, что времени на вдумчивую подготовку и разработку плана практически не осталось, отметил житель столицы.





Михаил путешественник Вроде бы я все изучил: маршруты, погоду, детали. Но что-то в голове переклинило, мне казалось, что в октябре еще оптимально по температуре. Не продумал и, честно, не хочется давать заднюю. Нужно максимально постараться проехать столько, сколько хватит сил, терпения, нервов и возможностей.

В комментариях под видео начали активно писать неравнодушные люди. В частности, многие предложили Михаилу бесплатный ночлег по пути его маршрута.

"Ребят, если честно, я в шоке. Не знал, что все настолько закрутится, что все так повернется. Если честно, вы такой ажиотаж навели, такой шум подняли. Сейчас как никогда кстати мем из комментариев под моими роликами "Видео залетело – теперь точно нужно ехать". Я и так собирался, просто теперь, не знаю, наверное, будет стыдно все бросить. Столько людей написало. Спасибо вам огромное", – рассказал он.

Однако нашлись и те, кто обвинил москвича в хайпе и желании просто набрать подписчиков. После этого Михаил записал ироничное видеопослание.





Михаил путешественник Ответ хейтерам, которые пишут, что я это делаю ради хайпа. Ребят, конечно, вообще, признаю это на 100%. Бог мне судья. Больше нечего сказать.

Также Михаил признался, что не может сидеть на месте и продолжит выкладывать ролики необычного тревел-эксперимента.

