Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 16:23

Общество
Главная / Истории /

Житель столицы отправился из Москвы в Таиланд на велосипеде

"Не хочется давать заднюю": россиянин решил поехать из Москвы в Таиланд на велосипеде

Житель столицы решил отправиться из Москвы в Таиланд на велосипеде и рассказать о своем путешествии в Сети. Без особой подготовки мужчина рассчитал примерный маршрут, собрал палатку, немного вещей и выдвинулся в путь. Какие испытания выпали на его долю и какие страны он планирует проехать – в материале Москвы 24.

"Не знаю, что из этого получится"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/etozhemisha

Москвич Михаил решил отметить 27-летие необычным образом – поездкой из Москвы в Таиланд на велосипеде. Идея пришла ему в голову 8 сентября, а в свой день рождения, 14-го, он отправился в путь. Впереди – около 12 тысяч километров и, по скромным подсчетам, больше пяти месяцев пути.
 
Изначально россиянин планировал ехать автостопом – этот способ для него не в новинку. За плечами уже около 5 тысяч километров "с поднятой рукой". Но вскоре сценарий изменился, душа запросила не просто перемещения из точки А в точку Б, а приключений. Выбор пал на собственный двухколесный транспорт.

Я не знаю, что из этого получится. Возможно, скажу: да ну это все, устал. Зачем вообще все это делаю? Не знаю. Время покажет.
Михаил
путешественник

Ролик о необычном эксперименте быстро набрал вирусные охваты, такая теплая реакция подбодрила путешественника продолжить свой сериал.

В первые дни путешествия чаще всего парень ночевал в палатке, разбивая лагерь около попутных заправок. Лишь третий ночлег прошел в небольшом мотеле.

Кроме того, первые два дня он двигался по пешеходному маршруту, но перекрестки, светофоры и плотные потоки людей катастрофически "съедали" время. Михаил выехал на обочину шоссе справа, скорость сразу выросла, и ехать стало заметно проще. Теперь москвич старается наверстать упущенное и ускориться.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/etozhemisha

По словам Михаила, едет он практически налегке. По просьбе подписчиков даже записал отдельный ролик, показав, что решил взять с собой в дальнюю дорогу.

"Например, резиновые тапки, честно, уже не знаю, зачем, потому что на улице уже холодает. Есть также кроссовки, палатка, каремат, спальник, мембранка", – рассказал москвич в одном из видео.

Также в рюкзаке Михаила нашлось место для походной кухни – крошечной кастрюли и портативной газовой плитки. Из обязательного – веревка, перцовка, газовый баллон, замок для велосипеда и насос.

А вот гардероб парня собран по принципу "одна футболка на себе, одна про запас". К ним добавились шорты, толстовка, теплые штаны, кепка, очки и комплект нательного белья. Также он захватил немного средств гигиены и пауэрбанк с проводами. Плюс небольшое количество техники, которая помогает Михаилу снимать и монтировать происходящее почти в режиме реального времени.

"Будет стыдно все бросить"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/etozhemisha

Москвич рассказал подписчикам, что его путь будет лежать через Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, а оттуда уже в Таиланд. При этом в Поднебесной понадобится виза, потому что ехать по ней Михаил будет, по своим прикидкам, не меньше трех месяцев.

Попытка оформить документ онлайн из России провалилась. Тогда у путешественника родилось решение: делать все уже по пути. Поездка была настолько спонтанной, что времени на вдумчивую подготовку и разработку плана практически не осталось, отметил житель столицы.

Вроде бы я все изучил: маршруты, погоду, детали. Но что-то в голове переклинило, мне казалось, что в октябре еще оптимально по температуре. Не продумал и, честно, не хочется давать заднюю. Нужно максимально постараться проехать столько, сколько хватит сил, терпения, нервов и возможностей.
Михаил
путешественник

В комментариях под видео начали активно писать неравнодушные люди. В частности, многие предложили Михаилу бесплатный ночлег по пути его маршрута.

"Ребят, если честно, я в шоке. Не знал, что все настолько закрутится, что все так повернется. Если честно, вы такой ажиотаж навели, такой шум подняли. Сейчас как никогда кстати мем из комментариев под моими роликами "Видео залетело – теперь точно нужно ехать". Я и так собирался, просто теперь, не знаю, наверное, будет стыдно все бросить. Столько людей написало. Спасибо вам огромное", – рассказал он.

Однако нашлись и те, кто обвинил москвича в хайпе и желании просто набрать подписчиков. После этого Михаил записал ироничное видеопослание.

Ответ хейтерам, которые пишут, что я это делаю ради хайпа. Ребят, конечно, вообще, признаю это на 100%. Бог мне судья. Больше нечего сказать.
Михаил
путешественник

Также Михаил признался, что не может сидеть на месте и продолжит выкладывать ролики необычного тревел-эксперимента.

Читайте также


Какасьева Александра

обществоистории

Главное

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика