Больше 189 млрд рублей направят на строительство и ремонт столичных спортивных объектов

Больше 189 миллиардов рублей направят на строительство и ремонт столичных спортивных объектов. Это позволит в том числе продолжить масштабное обновление Олимпийского комплекса "Лужники" и Гребного канала в Крылатском.

Как развивается спортивная инфраструктура? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.



