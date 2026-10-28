28 октября, 12:30Спорт
Больше 189 млрд рублей направят на строительство и ремонт столичных спортивных объектов
Больше 189 миллиардов рублей направят на строительство и ремонт столичных спортивных объектов. Это позволит в том числе продолжить масштабное обновление Олимпийского комплекса "Лужники" и Гребного канала в Крылатском.
Как развивается спортивная инфраструктура? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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