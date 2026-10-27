Собянин: Москва продолжит развивать сезонную спортивную инфраструктуру

В Москве в ближайшие три года построят еще 49 спортивных объектов, на программу "Спорт Москвы" из городского бюджета выделят 432,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Особое внимание уделят детскому спорту: расширится сеть секций и направлений, увеличится количество мероприятий. У москвичей станет больше возможностей заниматься спортом в шаговой доступности независимо от сезона – зимой будут работать тысячи катков и лыжных трасс, летом появится больше открытых бассейнов, пляжей и веломаршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

