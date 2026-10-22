Батраков стал первым россиянином с 2020 года, забившим в двух матчах ЛЧ подряд

Матчи 3-го тура Общего этапа футбольной Лиги чемпионов состоялись 20 и 21 октября, и в некоторых из них россияне были на первом плане. В частности, полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков забил во втором матче турнира подряд, а голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вместе с партнерами сумел остановить "Барселону". Как наши парни проявили себя, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Батраков выиграл первый матч в ЛЧ

Фото: UEFA via Getty Images/Franco Arland – UEFA/

В играх 3-го тура Общего этапа Лиги чемпионов приняли участие сразу пять россиян. Но, пожалуй, наиболее приятные эмоции остались от выступления Алексея Батракова.

Полузащитник сборной России потихоньку обживается в стартовом составе турецкого "Галатасарая". Причем если в Суперлиге у него в активе пока только голевые передачи, то в Лиге чемпионов – исключительно забитые мячи.

Однако если дебютный гол в турнире в матче против "Барселоны" лишь скрасил впечатление от болезненного поражения со счетом 1:4, то вот в выездной встрече против французского "Лилля" 21 октября мяч Батракова стал одной из ключевых составляющих победы команды Окана Бурука.

Турки открыли счет уже на 2-й минуте усилиями Юнуса Акгюна, но еще до перерыва хозяева забили дважды благодаря точности форварда Сорибы Дьяуне. Но на 44-й на авансцену вышел Батраков, который, признаться честно, до этого был не слишком заметен в атакующих действиях. Алексей нашел пустоту в обороне "Лилля" и открылся в штрафной под идеальный навес Роланда Шаллаи. Несмотря на рост всего 168 сантиметров, 21-летний полузащитник идеально сыграл на опережение и головой пробил точно в сетку, сделав счет 2:2.

Во втором тайме Батраков не совершил результативных действий и был заменен на 85-й минуте. При этом на табло к тому моменту было уже 4:2 в пользу турецкого суперклуба. Для "Галатасарая" эта победа стала первой в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

Алексей стал первым россиянином с 2020 года, который забил в двух матчах турнира подряд. Забавно, что в тот сезон это тоже удалось игроку, тесно связанному с московским "Локомотивом": на тот момент полузащитник "железнодорожников" Антон Миранчук положил голы в матчах с мюнхенской "Баварией" и мадридским "Атлетико". При этом последним россиянином, который делал это за зарубежный клуб, был форвард Роман Павлюченко в составе английского "Тоттенхэма" в 2010-м (к слову, тоже в последствии поигравший за "Локо").

Но по совокупности эпизодов портал SofaScore поставил россиянину оценку за матч 6,9. Это не худший результат в команде, но и не лучший – все же не хватило общей вовлеченности в происходящее на поле.

После игры Батраков оставил сообщение в своем телеграм-канале на двух языках – русском и турецком.





Алексей Батраков полузащитник "Галатасарая" и сборной России по футболу Важный день для нашей команды и для меня лично. Первая победа в ЛЧ в сезоне.

Благодаря виктории во Франции "Галатасарай" после двух поражений на старте турнира оттолкнулся от дна таблицы Общего этапа и выскочил сразу на 23-е место из 36. Напомню, что напрямую в 1/8 финала выйдут первые 8 команд, а клубы с 9-го по 24-е места сыграют дополнительный раунд плей-офф.

При этом приключения Батракова в стане турецкого гранда не заканчиваются: уже 26 октября Алексей на своей шкуре познает, что такое – дерби против "Фенербахче" в национальном чемпионате. Следующий матч в Лиге чемпионов, если все будет нормально, он может провести 3 ноября: это будет домашняя встреча со "Штутгартом".

Сафонова раскритиковали за матч с "Барселоной"

Фото:Anadolu via Getty Images/Mustafa Yalcin

У голкипера ПСЖ Матвея Сафонова была вторая серьезная проверка подряд в Лиге чемпионов. Неделей ранее россиянин пропустил два от "Манчестер Сити" в Англии, но его команда все же победила 4:2, а в этот раз в Париж приехала зубодробительная "Барселона".

Команда Ханси Флика до игры на "Парк де Прэнс" была обладательницей самой длинной победной серии в топ-50 лигах Европы с начала нового сезона – 11 матчей. Каталонцев не мог сбить с ног никто, а они сами закидывала голы в ворота оппонентов пачками. Вот и Матвей стал жертвой грозной атаки, причем оба гола – от защитника Хави Эспарта и вингера Ламина Ямаля – он пропустил в ближний угол. В то же время Сафонов спас команду в ряде ключевых эпизодов, в том числе при выходе Фермина Лопеса один на один в конце первого тайма (дальше вратаря уже подстраховал защитник ПСЖ Виллиан Пачо).

Атака ПСЖ сработала куда лучше, и на два гола соперника она ответила четырьмя забитыми мячами, нанеся сине-гранатовым первое поражение в сезоне. У парижан в активе три победы в первых трех встречах турнира и первое место в таблице за счет дополнительных показателей (все игры на старте выиграли еще четыре команды).

Игра российского вратаря парижан в итоге разделила зрителей на два лагеря: одни убеждены, что Сафонов провел матч на уровне, вторые, что Матвей его провалил.

В мировых СМИ голкипер удостоился довольно средней оценки и прохладных отзывов. К примеру, сервис SofaScore и вовсе поставил Сафонову худший балл из всех футболистов ПСЖ – 6,1. А издание Get Football News France вообще влепило Матвею 4 из 10, написав, что россиянин проваливает топ-матчи. Другие СМИ выдали более сдержанные рецензии, но без восторгов.

Однако многие болельщики ПСЖ в комментариях на стороне голкипера. В частности, некоторые назвали его "сумасшедшим вратарем", "боссом" и "Буффоном в лучшие годы". Правда, как всегда, где-то посередине, а следующий шанс проявить себя на уровне ЛЧ Сафонов может получить в гостевой игре с испанским "Вильярреалом" 3 ноября.

К слову, после поражения "Барселоны" теперь самая длинная действующая победная серия со старта сезона в топ-50 лиг Европы – у московского "Динамо". Команда Сандро Шварца на данный момент одержала в РПЛ и Кубке России девять викторий подряд.

Хайкин получил четыре и проиграл

Фото: NurPhoto via Getty Images/Ulrik Pedersen

Для российского голкипера норвежского "Буде-Глимт" Никиты Хайкина нынешний розыгрыш Лиги чемпионов складывается неровно. В 1-м туре он получил травму в игре с "Баварией", а его клуб проиграл на выезде 0:5 (причем все голы пропустил его сменщик), однако во 2-м дома всухую при его прямом участии была повержена дортмундская "Боруссия" 1:0.

В 3-м туре снова выезд, теперь уже к итальянскому "Наполи" в Неаполь – и опять боль. Хайкин отыграл весь матч, но первый гол пропустил уже на 53-й секунде после мощного удара в касание от Маттео Политано. В последствии дважды пробить россиянина сумел Скотт Мактоминей, а на 88-й минуте мяч в ближний угол его ворот влетел рикошетом от своего партнера по команде. "Буде" же сподобился на три гола, а потому итальянцы были сильнее 4:3.

За не самое удачное выступление Хайкин получил от SofaScore оценку 5,9 – один из худших результатов среди всех, кто выходил на поле в этот вечер. И это несмотря на то, что согласно официальной статистике, россиянин совершил пять сейвов.

Следующий матч у Хайкина и его "Буде-Глимт" – дома против "Лилля" 3 ноября. Но его команда пока находится за пределами зоны плей-офф.

Кроме того, свое игровое время в матче против дортмундской "Боруссии" в 3-м туре 20 октября получили полузащитники азербайджанского "Сабаха" Алексей Исаев (вышел на поле на 65-й минуте) и Абдула Хайбулаев (появился со скамейки на 81-й). Напомню, что они оба родились в России, но заиграны за сборную Азербайджана.

К моменту их появления на поле дебютант Лиги чемпионов уже "горел" немцам дома 1:2, и исправить ситуацию так и не сумел. Пока "Сабах" только на 25-м месте, и впереди в турнире у этой команды выезд в гости к норвежскому "Викингу" 4 ноября.

