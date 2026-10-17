Фестиваль спорта и здорового образа жизни Moscow Fitness Fest прошел в столице

17 октября в спорткомплексе МГСУ прошел фестиваль Moscow Fitness Fest. Он собрал на одной площадке профессиональных атлетов, звезд спорта, любителей фитнеса и здорового образа жизни.

Главным испытанием фестиваля стала экстремальная полоса препятствий, которая сочетала силовые упражнения и функциональный тренинг. Побороться за победу в этой дисциплине участники могли как в личном, так и в командном зачете.

На арене также состоялись турниры по армрестлингу, воркауту, чирлидингу и чемпионат Москвы по фитнес-челленджу. Особенностью программы стали необычные виды спорта: мас-рестлинг – национальная якутская игра в перетягивание палки, а также "Борьба за мяч", где спортсменам нужно было удержать снаряд за 90 секунд поединка.

Для зрителей подготовили интерактивные зоны, где любой желающий мог проверить свои силы в прыжках в высоту, челночном беге, удержании баланса и планке на мячах.

С участниками фестиваля пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.