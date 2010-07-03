Началось строительство участка БКЛ метро от "Стромынки" до "Ржевской"

Фото: Москва 24

Началось строительство участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции "Стромынка" до станции "Ржевская". Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сейчас ведется прокладка правого тоннеля, который пройдет под железнодорожными путями Ярославского направления. На этом участке уже построены тоннели под Яузой и железной дорогой Казанского направления, подчеркнул градоначальник.

Ранее мэр рассказал, что станция "Савеловская" БКЛ лидирует среди станций метрополитена по количеству фотографий в социальных сетях.

Открытие станции состоялось 30 декабря 2018 года. Ее глубина составляет более 60 метров. Станция расположена под площадью Савеловского вокзала вдоль Третьего транспортного кольца.