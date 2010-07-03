До 2023 года в Москве построят 55 станций метро

В ближайшие пять лет общая протяженность столичного метро вырастет в два раза по сравнению с 2010 годом. Об этом заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, пишет "Вечерняя Москва".
Он подчеркнул, что Москва лидирует в Европе по темпам и объемам строительства подземки. Снижать планку власти не собираются.
"До конца 2023 года намерены ввести 134 километра линий, 55 станций и шесть электродепо. Москвичи смогут воспользоваться 34 новыми пересадками", – уточнил Хуснуллин.
Большую кольцевую линию метро заместитель мэра назвал ключевым и самым амбициозным проектом. Он напомнил, что протяженность БКЛ составит 70 километров.
В прошлом году были открыты первые два участка новой ветки. Сейчас пассажиры пользуются шестью станциями. В планах на 2019-й запуск участка со станциями "Лефортово" и "Авиамоторная".
Всего с 2011 года в столице ввели 136,9 километра линий, 73 станции метро и МЦК, а также девять электродепо.
Ранее Хуснуллин рассказал о готовности перегона между "Проспектом Вернадского" и "Мичуринским проспектом". Вскоре строители приступят к устройству верхнего строения пути, а также начнется подготовка к монтажу инженерных систем.
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