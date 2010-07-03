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16:52

Собянин отметил преимущества станции БКЛ "Савеловская"

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт метро

16:52

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

За четыре месяца станцией "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро воспользовались более 1 миллиона пассажиров. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Мэр напомнил, что "Савеловская" − самая новая станция БКЛ. Она открылась для пассажиров всего четыре месяца назад, и уже успела принять свыше миллиона человек. "Благодаря ей на 13% разгрузилась одноименная станция на серой ветке московского метро, а "Тимирязевская" − на 4,5%", − подчеркнул Собянин.


"Савеловскую" открыли на БКЛ в конце декабря 2018 года. Она представляет собой трехсводчатую станцию с пилонами и платформой островного типа, "Савеловская" вошла в число наиболее глубоких и сложных в строительстве станций Большой кольцевой линии. Глубина ее заложения превышает 65 метров.

"Мосгорсправка": БКЛ "Савеловская"


В начале мая Сергей Собянин заявил, что Большая кольцевая линия метро готова уже на 50%. Как уточнил мэр, специалисты завершили строительство тоннеля на юго-западном участке БКЛ между станциями "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект".

Собянин оценил преимущества станции "Савеловская" БКЛ метро

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт метро

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