Собянин оценил эффект от строительства новых станций метро

Сергей Собянин оценил эффект от развития метрополитена в столице. По его словам, около миллиона москвичей получили в шаговой доступности новые станции метро и МЦК.
В программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" Собянин указал, что примером может служить введение первой очередь линии на Некрасовку.
"Район был очень тяжелым с точки зрения транспортной доступности. Теперь там совсем другое ощущение жизни", – сказал мэр Москвы.
Как отметил Собянин, теперь задача состоит в том, чтобы построить еще четыре-пять станций и разгрузить Таганско-Краснопресненскую ветку, которая перегружена.
Некрасовская ветка пройдет от пересечения с Калининско-Солнцевской и Большой кольцевой линиями метро в районе шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская улица".
Собянин открыл первый участок новой Некрасовской линии метро
Другой проект, который предстоит реализовать в ближайшее время – продлить Сокольническую линию до Коммунарки, так как в ТиНАО живут сотни тысяч людей.
"Сегодня они добираются либо до "Саларьево", оставляют машины, делают пересадку. Это не очень удобный трафик. А все остальные выезжают на Киевское шоссе, Калужское, другие дороги, выезд на МКАД – очень тяжелые истории", – добавил мэр.
Ранее сообщалось, что четыре станции красной ветки метро от "Саларьево" до "Коммунарки" откроются до конца июня.
На Сокольнической линии готовят к запуску четыре новые станции
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