Платформу станции метро "Юго-Восточная" облицуют гранитом

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Строители приступили к отделке гранитом платформ станции "Юго-Восточная" Некрасовской линии метро, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

"Станция спроектирована по "береговому" типу – с двумя боковыми посадочными платформами", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Отмечается, что тоннели на участке Некрасовской линии от станции "Косино" до станции "Нижегородская" прокладываются с помощью тоннелепроходческого щита большого диаметра. Благодаря этому поезда будут ходит в обоих направлениях вместо привычных двух.

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин ранее сообщил, что примерно 95% тоннелей второй очереди Некрасовской линии метро построено.

Второй участок Некрасовской линии обеспечит жителей районов Рязанский и Нижегородский метрополитеном в шаговой доступности. Также благодаря этому будет создана дополнительная пересадка, будет разгружена Таганско-Краснопресненская линия метро. Комплекс градостроительной политики добавил, что ТПУ "Рязанский" станет крупнейшим в Москве.

Сергей Собянин 3 июня открыл первые четыре станции розовой ветки метро, это станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Завершить строительство второго участка Некрасовской линии планируется до конца этого года.

