Автобусы т60к станут бесплатными с 1 июня

С 1 июня проезд в автобусах № т60к станет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса.
Как напомнили в пресс-службе, автобусы т60к курсируют между станциями метро "Каховская" и "Варшавская". С начала лета на них можно будет ездить бесплатно. При этом маршрут следования останется прежним, уточнили в Мосгортрансе.
Автобусный маршрут т60к организовали после того, как 30 марта закрылась станция метро "Каховская". От "Варшавской" автобусы ходят с 05:15 до 01:00, а от "Каховской" – с 05:28 до 01:13.
Станцию "Каховская", расположенную на одноименной линии метро, закрыли в связи со строительством Большой кольцевой линии. Поезда курсируют только между станциями "Каширская" и "Варшавская".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.