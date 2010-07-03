Автобусы т60к станут бесплатными с 1 июня

С 1 июня проезд в автобусах № т60к станет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Как напомнили в пресс-службе, автобусы т60к курсируют между станциями метро "Каховская" и "Варшавская". С начала лета на них можно будет ездить бесплатно. При этом маршрут следования останется прежним, уточнили в Мосгортрансе.

Автобусный маршрут т60к организовали после того, как 30 марта закрылась станция метро "Каховская". От "Варшавской" автобусы ходят с 05:15 до 01:00, а от "Каховской" – с 05:28 до 01:13.

Станцию "Каховская", расположенную на одноименной линии метро, закрыли в связи со строительством Большой кольцевой линии. Поезда курсируют только между станциями "Каширская" и "Варшавская".