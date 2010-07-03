Маршруты наземного транспорта в центре Москвы изменятся 4 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
4 июня в центре Москвы из-за проведения религиозного праздника изменится несколько маршрутов наземного транспорта, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
Изменения коснутся трамвая № 7 – от метро "Бульвар Рокоссовского" до улицы Каланчевской. Трамвай № 9 работать не будет, а № 50 проследует от проезда Энтузиастов до улицы Каланчевской.
Автобусы №0 поедут от Рижского вокзала до Минаевского переулка, далее по маршруту трамвая № 9 до Тверской Заставы с разворотом через улицы Бутырский Вал и Новослободскую.
Вместо трамвая № 50 на участке Метро "Новослободская" – МИИТ по внутреннему кольцу будут ходить автобусы от метро "Новослободская" по улицам Сущевской и Тихвинской, Минаевскому и Новосущевскому переулкам, улице Образцова и обратно через площадь Борьбы и Перуновский переулок к метро "Новослободская".
Автобусы № 58, 103, 130, 187, 260, 908 могут следовать с увеличенными интервалами.
Временно не будут обслуживаться остановки Новый Иерусалим для автобусов № 98, 803 по четной стороне улице Хачатуряна, Метро "Сухаревская" – Московский театр Олега Табакова для автобусов "А", "Б" на внешней стороне Садового кольца.
Ранее сообщалось, что маршруты общественного транспорта изменятся после запуска Некрасовской линии метро в первых числах июня. Изменения коснутся районов Некрасовка, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Новокосино и Вешняки.
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