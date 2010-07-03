Схема движения на участке 1-го Красногорского проезда изменилась

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На участке 1-го Красногорского проезда на северо-западе города изменилась схема движения транспорта, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

Теперь движение в районе дома 4, корпуса 2, стало односторонним

"Изменение схемы движения позволит обеспечить беспрепятственный проезд новому маршруту наземного городского транспорта к станции Московского центрального кольца Стрешнево", – говорится в сообщении.

Отмечается, что парковка на этом участке запрещена.

Водителям рекомендовали быть внимательнее и следить за дорожными знаками.

Ранее сообщалось, что на проспекте Вернадского и соседних улицах изменилась схема движения. В частности, завершились работы по обустройству поворота с улицы Островитянова на Ленинский проспект в сторону области. Также организовано двустороннее движение при съезде с проспекта Вернадского на Ленинский проспект, благодаря чему удастся разгрузить проспект Вернадского.