Дополнительные парковочные места появятся в центре столицы

Более 20 дополнительных парковочных мест появится в центре столицы. В ближайшее время изменится схема движения на участке Пречистенского переулка – от Староконюшенного переулка до Большого Левшинского переулка движение станет односторонним, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.
Как отмечается, это позволит организовать 23 дополнительных парковочных мест.
Автомобилисты смогут проехать в сторону улицы Пречистенки по Чистому или Гагаринскому переулкам.
Планируется завершить работы по изменению схемы движения 30 мая.
Ранее сообщалось, что до конца лета в столице обустроят еще 20 новых парковочных мест для туристических автобусов. Общее количество мест для стоянки туристического транспорта увеличится до 120.
Места для парковки организуют на улице Арбат, у Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, возле киноконцерна "Мосфильм", рядом с "Москва-Сити" на Пресненской набережной, на Большой Грузинской улице и на улице Свободы. На улице Косыгина, рядом с Воробьевыми горами, предполагается организовать 10 таких парковочных мест.
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