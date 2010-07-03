Дополнительные парковочные места появятся в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 20 дополнительных парковочных мест появится в центре столицы. В ближайшее время изменится схема движения на участке Пречистенского переулка – от Староконюшенного переулка до Большого Левшинского переулка движение станет односторонним, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

Как отмечается, это позволит организовать 23 дополнительных парковочных мест.

Автомобилисты смогут проехать в сторону улицы Пречистенки по Чистому или Гагаринскому переулкам.

Планируется завершить работы по изменению схемы движения 30 мая.

Ранее сообщалось, что до конца лета в столице обустроят еще 20 новых парковочных мест для туристических автобусов. Общее количество мест для стоянки туристического транспорта увеличится до 120.

Места для парковки организуют на улице Арбат, у Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, возле киноконцерна "Мосфильм", рядом с "Москва-Сити" на Пресненской набережной, на Большой Грузинской улице и на улице Свободы. На улице Косыгина, рядом с Воробьевыми горами, предполагается организовать 10 таких парковочных мест.