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16:38

Маршруты наземного транспорта изменятся из-за закрытия станции метро "Каховская"

транспорт метро

16:38

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Маршруты наземного транспорта изменятся в связи с закрытием с 30 марта станции метро "Каховская", сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Будет организован автобусный маршрут т60к. Он будет следовать от "Каховская" по улицам Большая Юшуньская и Каховка, а также Чонгарскому бульвару до станции метро "Варшавская".

От станции метро "Варшавская" автобусы будут ходить с 5:15 до 1:00, от станции метро "Каховская" – с 5:28 до 1:13. Оплата проезда будет проводиться по городскому тарифу.

Также изменится время работы троллейбусного маршрута №60. Ежедневно троллейбусы будут отправляться от метро "Варшавская" с 5:08 до 1:05 (вместо 5:24 - 0:32), от метро "Новые Черемушки" – с 5:30 до 1:30 (вместо 5:45 - 0:54).

Станция метро "Каховская" закрывается в связи со строительством Большой кольцевой линии. Поезда по Каховской ветке будут курсировать только между станциями "Каширская" и "Варшавская".

Станция "Каховская" вновь откроется для пассажиров уже в составе БКЛ метро.

Станцию метро "Каховская" закроют 30 марта

транспорт метро

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