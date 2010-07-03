Маршруты наземного транспорта изменятся из-за закрытия станции метро "Каховская"

Маршруты наземного транспорта изменятся в связи с закрытием с 30 марта станции метро "Каховская", сообщает пресс-служба Мосгортранса.
Будет организован автобусный маршрут т60к. Он будет следовать от "Каховская" по улицам Большая Юшуньская и Каховка, а также Чонгарскому бульвару до станции метро "Варшавская".
От станции метро "Варшавская" автобусы будут ходить с 5:15 до 1:00, от станции метро "Каховская" – с 5:28 до 1:13. Оплата проезда будет проводиться по городскому тарифу.
Также изменится время работы троллейбусного маршрута №60. Ежедневно троллейбусы будут отправляться от метро "Варшавская" с 5:08 до 1:05 (вместо 5:24 - 0:32), от метро "Новые Черемушки" – с 5:30 до 1:30 (вместо 5:45 - 0:54).
Станция метро "Каховская" закрывается в связи со строительством Большой кольцевой линии. Поезда по Каховской ветке будут курсировать только между станциями "Каширская" и "Варшавская".
Станция "Каховская" вновь откроется для пассажиров уже в составе БКЛ метро.
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