В Дании рассказали о резком предупреждении от РФ

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Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин остро отреагировал на предложение усилить американское военное присутствие в Гренландии. Об этом сообщает датская газета Berlingske.

Барбин подчеркнул, что размещение сил США на острове будет сигнализировать о том, что Копенгаген отказывается нести долю ответственности за сохранение в Арктике низкого напряжения.

"В Арктике нет места НАТО и ее вооружениям", – сказал Барбин.

Дипломат подчеркнул, что Москву также обвиняют в том, что она развивает в Арктике старые базы и строит новые.

"Однако вся эта деятельность осуществляется в пределах государственных границ России", – подчеркнул он.

В начале мая в Румынии и некоторых восточноевропейских странах командование специальных операций США в Европе организовало учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, направленные на отработку маневров при возникновении конфликта с Россией.

