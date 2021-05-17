США создали секретную армию из 60 тысяч бойцов – СМИ

17:05
Фото: AP Photo/Maya Alleruzzo
За последние 10 лет Пентагон создал огромную секретную армию, насчитывающую около 60 тысяч человек, сообщает Newsweek.
Издание провело расследование и пришло к выводу, что численность этого военного формирования в 10 раз превышает количество подпольно работающих сотрудников ЦРУ. Сообщается, что "тайные" солдаты работают как внутри страны, так и на зарубежном направлении. Причем задачи выполняются и в военной форме, и под видом гражданских.
По данным издания, в этой программе участвуют около 130 частных компаний, которые ежегодно тратят более 900 миллионов долларов на оплату услуг секретной армии. Речь идет о создании фальшивой документации, оплате счетов и налогов лиц, работающих под вымышленными именами, а также изготовлении специальных устройств и техники для прослушивания и слежки.
Основной задачей секретной армии является преследование террористов в зонах боевых действий и вражеских странах.
Ранее в США назвали уязвимое место армии страны. По мнению старшего научного сотрудника исследовательского института The Heritage Foundation Дакоты Вуд, нынешнее состояние американских ВС вызывает тревогу.
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